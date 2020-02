ABŞ-ın rəsmi şəxsləri hesab edirlər ki, “Al-Qaida”nın Ərəbistan yarılmadasındakı lideri Qasim ar-Ratmi Birləşmiş Ştatların Yəmənə endirdiyi hava zərbələri zamanı öldürülüb.

Bu barədə “Report” “The New York Times” qəzetinə istinadən xəbər verir.



