Ötən gün Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyevanın qız toyu olub.

Axşam.az xəbər verir ki, şəhər restoranlarından birində baş tutan məclisdə şou-biznes nümayəndələri iştirak ediblər. Müğənnilər gecədə səbəbkarlar üçün mahnılar səsləndiriblər.

Qeyd edək ki, Aynişan Kənan adlı fitnes məşqçisi ilə ailə qurub.

Gecədən fotoları təqdim edirik:

