Azərbaycanda dəhşət: Qohumuna qurd yağı yedizdirən qadının başını kəsdilər - VİDEO

Space TV-də yayımlanan "Gəl dərdini danış" verilişində dəhşətli cinayətdən görüntülər yayımlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, 50 yaşlı Aybəniz yaxını tərəfindən vəhşicəsinə öldürülüb. Qohumları bildirib ki, cinayətkar onu qolundan bıçaqlayıb, daha sonra başını kəsib.

Aybənizin ailə üzvləri bildirir ki, cinayətə səbəb cadu olub. İddia olunur ki, guya Aybəniz yaxın tanışına qurd yağı yedizdirib. Bu isə onun öldürülməsinə səbəb olub.

Qohumları Aybənizin işgəncə verilərək öldürüldüyünü söyləyirlər.

Bu hadisə ilə bağlı daha ətraflı Space TV-də yayımlanan "Gəl dərdini danış" verilişində baxa bilərsiniz. (bakuws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.