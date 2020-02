Çernobıl faciəsində radiasiyaya məruz qalmayan yeganə CANLI - FOTOLAR

26 aprel 1986-cı ildə Ukraynadakı Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş verən partlayışda 31 nəfər ölüb. Partlayış 50 min insanın evlərini tərk etməsinə və ərazini tamamilə boşaltmasına səbəb oldu. Fəlakətdən sonra bəşər tarixində ikinci ən bahalı nüvə təmizliyi oldu və bunun dəyəri 39 milyard funt sterlinqə başa gəldi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çernobıl partlayışından sonra radiasiyadan təsirlənməyən və yaşaya bilən yeganə canlı, göbələklər aşkar edildi . Artıq alimlər "Radiotropik Göbələk" adlandırdıqları göbələkləri dərmana çevirmək və bununla da insanları radiasiyadan qorumağa kömək etmək niyyətindədirlər.

Göbələklər 1991-ci ildə, fəlakətdən beş il sonra kəşf edildi və mütəxəssislər indi onların qidalandıqlarını və şüalanmadığını aşkar etdilər. "Cryptococcus neoformans" göbələkləri adlanan göbələklərdə dəri üzərində qaralmış bir piqment olan çox miqdarda melanin var .

Bol melanin səviyyəsi zərərli radiasiyanı udur və kimyəvi enerjiyə çevirir. NASA-dan olan elm adamları, radiointez gücünü göbələklərdən çıxara bildiklərini və günəş şüalarından qoruyan günəşdən qoruyucu qurmaq üçün istifadə etdiklərini düşünürlər.

NASA-nın baş elmi işçisi Kasturi Venkastevaran, göbələklərin xərçəng xəstələrinə faydalana biləcəyini və nüvə stansiyalarında mühəndisləri qoruya biləcəyi haqqında əsaslı fikirlər söyləyib.



