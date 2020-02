Aparıcı Hacı Nuran təcili xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az yenicag.az-a istinadən bildirir ki, o, tv kanaldan birbaşa xəstəxanaya aparılıb.

Qeyd edək ki, 43 yaşlı aparıcı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.