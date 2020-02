Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və" Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC dəmir yolu nəqliyyatında gediş haqqının bank kartı ilə ödənilməsi üçün layihə həyata keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB-nin baş direktoru Fərid Osmanov Bakıda keçirilən “Visa Cashless Forum”da bildirib.

Onun sözlərinə görə, layihə “Visa” beynəlxalq kart təşkilatının dəstəyi ilə reallaşdırılır.

“Düşünürəm ki, tezliklə dəmir yolu nəqliyyatında bank kartı ilə ödəniş mümkün olacaq”, - AMB rəsmisi qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.