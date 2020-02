Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) nəzdində faəliyyət göstərən Mətbuat qrupu tərəfindən sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərin maksimum araşdırılması təmin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu MSK-nın üzvü Qabil Orucov deyib. O bildirib ki, bütün görüntülər hər bir dairə, məntəqə üzrə araşdırılıb.



Q.Orucovun sözlərinə görə, artıq 220-dən çox vieogörüntünün araşdırılması başa çatıb. Bu görüntülər ümumilikdə 30 dairənin 116 məntəqəsini əhatə edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.