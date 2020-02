"Qarabağ" tarixində ikinci dəfə

Azərbaycan Premyer Liqasının XVII turunun "Zirə” - "Qarabağ” oyununda 6:0 hesablı qələbə qazanan qonaqların 6 futbolçusu qol sevinci yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Ağdam təmsilçisinin ölkə çempionatlarındakı çıxışları tarixində ikinci belə hadisədi.

İndiyədək yalnız bir dəfə "Qarabağ”ın 6 üzvü eyni matçda qol vurub. 2012-ci il avqustun 19-da "Sumqayıt”la səfər oyununda 6:1 hesabı ilə qalib gələn ağdamlıların qollarına fərqli futbolçular imza atmışdı.

Həmin vaxt Riçard Almeyda, Rəşad Sadiqov birinci, Vüqar Nadirov, Muarem Muarem, İlqar Qurbanov və Namiq Yusifov ikinci hissədə fərqlənib.

