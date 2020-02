MSK DSK-nın qərarını qüvvədə saxladı

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında parlament seçkiləri ilə əlaqədar şikayətlərə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətlər barədə MSK katibi Arifə Muxtarova məlumat verib.



O bildirib ki, 56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsindən daxil olan müraciətə əsasən, şikayətçi həmin dairənin 7 saylı məntəqəsinin nəticələrinin ləğv olunmasını xahiş edib: "Müraciət MSK-da araşdırılıb və məntəqənin nəticələrinin ləğvi üçün əsaslar olmadığı müəyyənləşib. Bu səbəbdən DSK-nın qərarı qüvvədə saxlanılmalıdır".



Daha sonra qərar səsverməyə çıxarılıb və müvafiq qərar qəbul edilib.



