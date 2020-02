Azərbaycan və Türkiyə milliləri arasında keçiriləcək yoldaşılıq oyununun vaxtı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş may ayının 26-da baş tutacaq. Qarşılaşma Antalyada keçiriləcək.



Bundan başqa, yığmamız martın 26-da Lixtenşteyn, 30-da isə Malta ilə yoldaşlıq oyununda üz-üzə gələcək.

