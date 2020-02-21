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Avroliqada gecənin nəticələri: "Başakşəhər"lə "Ayaks" uduzdu, "Arsenal" və "İnter" isə...

Avroliqada gecənin nəticələri: "Başakşəhər"lə "Ayaks" uduzdu, "Arsenal" və "İnter" isə...
09:10 21 Fevral 2020
67 İdman
Cavidan Mirzəzadə
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Bu gün Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, millimizin futbolçusu Renat Dadaşovun çıxış etdiyi "Vulverhempton" "Espanyol"u qəbul edib. 20 yaşlı hücumçunun iştirak ərizəsinə salınmadığı görüşdə meydan sahibləri 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Türkiyənin Avroliqadakı yeganə təmsilçisi "Başakşəhər" səfərdə "Sportinq"ə 1:3 hesabı ilə uduzub.

Qeyd edək ki, cavab görüşləri fevralın 27-də keçiriləcək.

20 fevral

1/16 final mərhələsi, ilk oyunlar

21:55. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Benfika" (Portuqaliya) - 2:1
Qollar: Patrik, 56. Kovalenko, 72 – Pitsi, 67-pen

21:55. "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) - "Zalsburq" (Avstriya ) - 4:1
Qollar: Kamada, 12, 43, 53, Kostiç, 56 – Huanq, 85-pen

21:55. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "İnter" (İtaliya) - 0:2
Qollar: Eriksen, 71, Lukaku, 90+4-pen

21:55. "Brügge" (Belçika) - "Mançester Yunayted" (İngiltərə) - 1:1
Qollar: Dennis, 15 – Marsyal, 36

21:55. ÇFR (Rumıniya) - "Sevilya" (İspaniya) - 1:1
Qollar: Deaç, 59-pen - En Nesiri, 82

21:55. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Seltik" (Şotlandiya) - 1:1
Qollar: Ndoye, 52 - Eduard, 14

21:55. "Xetafe" (İspaniya) - "Ayaks" (Hollandiya) - 2:0
Qollar: Deyverson, 38, Kenedi, 90+3

21:55. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Başakşəhər" (Türkiyə) - 3:1
Qollar: Koates, 3, Sporar, 44, Vietto, 51 - Vişça, 77-pen

00:00. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Braqa" (Portuqaliya) - 3:2
Qollar: Haci, 67, 82, Aribo, 75 – Fransercio, 11, Ruis, 59

00:00. "Roma" (İtaliya) - "Gent" (Belçika) - 1:0
Qol:Peres, 13

00:00. "Volfsburq" (Almaniya) - "Malmö" (İsveç) - 2:1
Qollar: Brekalo, 49, Mehmedi, 62 – Telin, 47-pen

00:00. "Alkmaar" (Hollandiya) - LASK (Avstriya) - 1:1
Qollar: Brekalo, 49, Mehmedi, 62 – Telin, 47-pen

00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Arsenal" (İngiltərə) - 0:1
Qol: Lyakazette, 81

00:00. APOEL (Kipr) - "Bazel" (İsveçrə) - 0:3
Qollar: Petretta, 16, Stokker, 53, Artur, 66

00:00. "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - "Portu" (Portuqaliya) - 2:1
Qollar: Alario, 29, Haverts, 57-pen – L.Dias, 73

00:00. "Vulverhempton" (İngiltərə) - "Espanyol" (İspaniya) - 4:0
Qollar: Jota, 15, 67, 81, Neves, 52

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
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metbuat.az

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