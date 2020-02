İmişlidə qadını cərəyan vurdu

İmişli rayonunda 56 yaşlı qadın elektrik cərəyanı vurması nəticəsində vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə fevralın 20-də, saat 20 radələrində rayonun Çanar kənd ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 1964-cü ildə Laçın rayonunda anadan olan, Çanar kəndində qeydiyyatda olan Gülnaz Mustafayeva həyat yoldaşına aid fərdi yaşayış evinin giriş hissəsində elektrik lampasını yandırmaq istəyərkən ehtiyatsızlıqdan elektrik cərəyanı vurulması nəticəsində ölüb.

Faktla bağlı İmişi rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.(Report.az)

