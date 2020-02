Almaniya 2-ci Bundesliqasında 23-cü tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandasının yarımmüdafiəçisi Dmitri Nazarovun çıxış etdiyi “Erzgebirge” səfərdə “Osnabürk”lə qarşılaşıb. Matç qolsuz bərabərliklə başa çatıb.

Start heyətdə meydana çıxan Nazarov 90 dəqiqə oynayıb.



Qeyd edək ki, 31 xalı olan Aue təmsilçisi 18 komanda arasında hazırda 8-ci pillədə qərarlaşıb. / Qol.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.