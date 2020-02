Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan Quliyeva həyat yoldaşı Kənanla bal ayına yollanıb.

Cütlük bal ayı üçün İndoneziyada yerləşən Bali adasını seçib. Ötən gün yola düşən gənclər bu gün mənzil başına çatıblar.

Qeyd edək ki, Aynişanın qız toyu fevralın 1-i, oğlan toyu isə fevralın 8-i olub.

