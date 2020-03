Portuqaliyalı bir şokoladçı həmyerlisi Kristianu Ronaldu üçün heykəl düzəldib.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, Portuqaliya yığmasının və İtaliyanın "Yuventus" klubunun formasını geyinən ulduz futbolçunun yeni heykəlinin qeyri-adili onun şokoladdan olmasıdı.

Şokolad ustası olan Xorxe Kardoso bu heykəli hazırlamaq üçün 200 saat çalışıb. O, heykəlin 120 kq ağırlığında olduğunu bildirib.

Milli.Az

