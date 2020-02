Suriya ordusu İdlibin cənubunda bir neçə yaşayış məntəqəsini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İxbariyyə” telekanalı məlumat yayıb.

Sfuxen, Kafr-Musa, Fuleyfil, Kaykaba və Kafr-Uveyd qəsəbələrinin artıq Suriya rejim qüvvələrinin nəzarətində olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.