İki Gürcüstan vətəndaşı Tbilisi Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Publika.az xəbər verir ki, həmin şəxslər Azərbaycandan vətənə qayıdıb.

Gürcüstan vətəndaşları Azərbaycanla sərhəddə olan “Qırmızı körpü” sərhəd-keçid məntəqəsindən xəstəxanaya aparılıb. Onlarda yüksək hərarət qeydə alınıb.

Həmin şəxslər koronavirusla bağlı test olunacaqlar.//Report.az

