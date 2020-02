Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın qızı Aynişan həyat yoldaşı Kənanla bal ayındadırlar

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük bal ayı üçün İndoneziyada yerləşən Bali adasını seçib. Aynişan bir - birindən maraqlı fotoları ilə izləyicilərinin diqqətini yenə öz üzərinə çəkə bilib.

Quliyeva istirahətdən yeni şəkillərini "İnstaqram" səhifəsində yerləşdirib.

Qeyd edək ki, Aynişanın qız toyu fevralın 1-i, oğlan toyu isə fevralın 8-i olub.

