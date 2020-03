"Muğam oxuyan qızları imkanlı daydaylarla min oyundan çıxarkən gördüm" - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bu sözü "Hər şey daxil"in aparıcısı Tarix Əliyev (Tolik) deyib.

Aparıcı bəzi xanəndə qızların Rusiyada "nə hoqqalardan" çıxdığının şahidi olduğunu bildirib:

"Mən əlinə qaval alıb oxuyan xanımlar gördüm ki, estradamızın ən populyar müğənnilərinin çıxmadığı oyundan onlar Rusiyada çıxırlar. Mən bunu gördüm, imkanlı daydaylarla... Düzdür, hamısına şamil etmirəm bunu. Ondan sonra mən əlimi dişlədim, dedim "Kül sənin başına, ay Tolik. Sən heç nə bilmirmişsən ki, nələr var".

Məhəmməd Vaqif

