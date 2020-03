Covid-2019 koronavirusuna yoluxma faktı Niderlandda aşkar edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Niderlandın Milli Səhiyyə və Ətraf Mühit İnstitutu məlumat verib.

Bildirilir ki, Tilburq sakininin yaxınlarda İtaliyanın Lombardiya vilayətindən qayıtdıqdan sonra koronavirusa yoluxduğu məlum olub. Hazırda o, karantinə alınıb.

Hazırda koronavirus 41-ə yaxın ölkədə yayılıb.

Milli.Az

