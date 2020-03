"Sumqayıt" "Keşlə"yə, "Qarabağ" "Sabah"a qarşı

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 19-cu tura start veriləcək.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 2 matç keçiriləcək. Əvvəlcə "Keşlə" səfərdə "Sumqayıt"la qarşılaşacaq. Digər görüşdə isə lider "Qarabağ" "Sabah"ı qəbul edəcək.

Qeyd edək ki, tura sabah oynanılacaq iki matçla yekun vurulacaq.

29 fevral

16:00. "Sumqayıt" - "Keşlə"

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rahil Ramazanov, Eyyub İbrahimov, Rauf Allahverdiyev

"Kapital Bank Arena"

18:00. "Qarabağ"- "Sabah"

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Pərvin Talıbov, Qəzənfər Məmmədov, Fərid Hacıyev

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

