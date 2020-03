"Qəbələ"dən əzmkar qələbə

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 19-cu tura yekun vurulacaq.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş keçirilir. Qış fasiləsindən sonra uğursuz çıxışları ilə yadda qalan iki komanda üz-üzə gəlib. "Zirə" öz meydanında autsayder "Qəbələ"ni qəbul edib. Hesabı meydan sahibləri açsa da, qonaqlar iki qol vuraraq əzmkar qələbə qazanıb. Bununla da "Zirə" ardıcıl 4-cü məğlubiyyətlə üzləşib. Buna qədər ardıcıl 4 oyunda uduzan "Qəbələ" isə qış fasiləsində sonra ilk qələbəsini qazanıb.

"Zirə" - "Qəbələ" - 1:2

Qol: İlkin Muradov, 21 (1:0), Fernan Lopes, 80 (1:1),Rövlan Muradov, 87 (1:2)

Milli.Az

