Siqaret çəkənləri ağciyər xərçəngindən qoruyacaq ərzaq tapıldı

Alimlər 1,4 milyon insan üzərində apardıqları tədqiqatı yekunlaşdırdılar.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, 8 il davam edən elmi işdə hər bir iştirakçının yaşı, qidası, zərərli vərdişləri, həyat tərzi və xəstəlikləri barədə məlumat bazası yığılıb.

Onların 60% - siqaret çəkirdi. Məlum olub ki, ağciyər onkologiyası riskini azaldan vasitələr lifli qidalar və təbii yoqurtdur.

O insanların ki, rasionunda bu qidalar çox idi, onlarda heç qəbul etməyənlərlə nisbətdə ağciyər xərçəngi riski 18% az idi.

Həftədə 4 dəfə təbii yoqurt qəbul edənlərdə ağciyər xərçəngi 33% az olub. Maraqlıdır ki, bu qidalanma siqaret və içkidən çox istifadə edənlərdə də yaxşı effekt verib.

Alimlər bildirir ki, bu qidalar prebiotik olub, bağırsaq mikroflorasını sağlam tutur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.