Əməkdar artist Rəşad İlyasov qızı ilə fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni fotonu İnstaqram hesabında yayımlayıb. O, övladının ad günü olduğunu vurğulayıb.

"Hislərimi dilə gətirmək üçün sözlər bəs etməz. Leyla qızım, ad günün mübarək. Sevinirəm ki, məhz mənim balamsan", - R.İlyasov paylaşımına qeyd edib.

Qeyd edək ki, Rəşadın iki övladı var.

Milli.Az

