Parlamentin yeni rəhbərliyi onlardır

Bu gün yeni çağırış Milli Məclisin ilk iclasında parlament sədri və vitse-spikerlər müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sahibə Qafarova Milli Məclisin sədri, Əli Hüseynli parlament sədrinin birinci müavini, Fəzail İbrahimli və Adil Əliyev isə vitse-spiker seçiliblər.

Hakimiyyətin qanunverici qanadının yeni rəhbərliyinin tərcümeyi-halını təqdim edirik.

Sahibə Qafarova 1955-ci ildə anadan olub. O, filologiya elmləri doktoru, professordur.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu və Azərbaycan Dillər Universitetini (ingilis filologiyası üzrə) fərqlənmə diplomları ilə bitirib.

1978-1980-ci illərdə Şəmkir şəhərində orta məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyət göstərib. 1981-ci ildən bu günə qədər Bakı Slavyan Universitetində çalışır.

2000-2004-cü illərdə Qərb Universitetinin Qərbi Avropa Dilləri fakültəsinin dekanı və İngilis filologiyası kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışıb.

2004-cü ildən Bakı Slavyan Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru kimi fəaliyyət göstərib.

Azərbaycan Prezidenti yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının üzvüdür.

Əli Hüseynli 1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1985-ci ildə Binəqədi rayonu 135 saylı orta məktəbi bitirib.

1985-1986-cı illərdə Rusiyanın Kalinin vilayəti “Kalininselstroy” tikinti idarəsində fəhlə işləyib.

1987-ci ildə Kalinin Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub.

1988-1989-cu illərdə hərbi xidmət keçib.

1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib.

1991-1995-ci illərdə Ali Məhkəmədə, 1995-1996-cı illərdə Prezidentin İcra Aparatında, 1996-2000-ci illərdə isə Azərbaycan Milli Məclisində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının üzvüdür.

Fəzail İbrahimli 1951-ci ildə Yardımlı rayonunun Çanaqbulaq kəndində anadan olub. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra, 1969-cu ildə Bakıya gəlib. Elə həmin ildən 1973-cü ilədək Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin tarix fakültəsində ali təsil alıb. Oranı bitirdikdən sonra, təyinatla ata-baba yurdu Yardımlıya göndərilib. 1973-1977-ci illərdə rayonun Çanaxbulaq kənd məktəbində müəllim işləyib. 1977-1979-cu illərdə hərbi xidmətdə olub.

1979-1982-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin əyani şöbəsində aspirant, 1982-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində Kommunist Partiyası tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışıb. Hazırda Azərbaycan tarixi kafedrasının professorudur. 1986-cı ildə namizədlik, 1998-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

Adına bir monoqrafiya, bir kitab, bir dərslik və 60-a qədər elmi məqalə var.

1992-ci ildən Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının üzvüdür.

Adil Əliyev 1969-cu il sentyabrın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Maxta kəndində anadan olub. 1987-ci ildə Bakı idman təmayüllü internat məktəbini bitirib. 1992-ci ildən İdman Ustasıdır. 1992-ci ildə Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərindəki M.V.Frunze adına Ali Hərbi Dənizçilik Akademiyasını bitirib. 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrində zabit kimi xidmət edib.

1994-2003-cü illərdə Səbail rayon 39-cu Polis Bölməsində rəis müavini, Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Bərə keçid bölməsinin rəisi, Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin Narkotiklərlə Mübarizə Bölməsinin rəisi, Yasamal Rayon Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi işləyib.

2000-ci ildən Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının prezidentidir. 2003-cü ildə polis polkovnik-leytenantı rütbəsinə layiq görülüb. 2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin magistraturasını bitirib.

2003-2005-ci illərdə Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Polis İdarəsinin 16-cı bölməsinin rəisi işləyib.

2005-ci ildə Prezidentin fərmanı ilə “İgidliyə görə” dövlət mükafatı ilə təltif edilib. 2009-cu ildə MDB Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini işləyib. 2010-cu ildə BDU-nun aspiranturasını bitirib.

Adil Əliyev Prezidentin köməkçisi - Prezidentinin Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri, general-polkovnik Məhərrəm Əliyevin qardaşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.