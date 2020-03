Milli Məclisin bir neçə deputatına iclasda iştirak etmədiyi üçün deputat vəsiqəsi təqdim olunmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1 saylı Şərur-Sədərək seçki dairəsinin deputatı Vasıf Talıbov 45 saylı Abşeron seçki dairəsinin deputatı Oqtay Əsədov parlamentin bu gün keçirilən iclasında iştirak etmədiyi üçün onlara vəsiqələr təqdim edilməyib.

Deputat vəsiqələrini Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.