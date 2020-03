“Bundan sonra da Heydər Əliyev siyasətinə, xalqa və dövlətimizə sədaqətlə xidmət edəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında Milli Məclis sədrinin I müavini ƏLi Hüseynli deyib.

I vitse-spiker onun bu vəzifəyə namizədliyini irəli sürən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinə, partiya rəhbərliyinə təşəkkür edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.