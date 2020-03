Deputatların Milli Məclisin hansı komitələrinə üzv olduqları açıqlandı - SİYAHI

Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında komitələrə üzv olan deputatların adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığıncaqda Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvlüyünə Fəzail Ağamalı, Əminə Ağazadə, Kamal Cəfərov, Sabir Hacıyev, Nurlan Həsənov, Vüqar İsgəndərov, Tahir Kərimli, Azay Quliyev, Cəbi Quliyev, Bəhruz Məhərrəmov, Elşən Musayev, Madər Musayev, Nizami Səfərov və Erkin Qədirlinin namizədliyi ürəli sürülüb.

Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin üzvlüyünə Aqil Abbas, Əminə Ağazadə, Kamal Cəfərov, Elşad Mirbəşiroğlu, Oqtay Əsədov, Nurlan Həsənov, Erkin Qədirli, Elman Məmmədov, Aydın Mirzəzadə, Arzu Nağıyev, Bəxtiyar Sadıqov, Nizami Səfərovun namizədliyi irəli sürülüb.

Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin üzvlüyünə Elşad Mirbəşiroğlu, Tural Gəncəliyev, Naqif Həmzəyev, Erkin Qədirli, Bəhruz Məhərrəmov, Hikmət Məmmədov, Elman Nəsirov, Razi Nurullayev, Fazil Mustafanın namizədliyi irəli sürülüb.

Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin üzvlüyünə Naqif Həmzəyev, Afət Həsənov, Anar Məmmədov, Nəsib Məhəməliyev, Məşhur Məmmədov, Əliabbas Salahzadə, Fatma Yıldırım, İntizam Yusifov, Mixail Zabelinin namizədliyi irəli sürülüb.

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvlüyünə Mahir Abbasadə, Elnur Allahverdiyev, Vüqar Bayramov, Məzahir Əfəndiyev, Vahid Əhmədov, Aydın Hüseynov, İmamverdi İsmayılov, Azər Kərimli, Rüfət Quliyev, Anar Məmmədov, İqbal Məmmədov, Məşhur Məmmədov, Ziyad Səmədzadə. Ağalar Vəliyevin namizədliyi irəli sürülüb.

Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin üzvlüyünə Novruzəli Aslanov, Azər Badamov, Müşfiq Cəfərov, Emin Hacıyev, Aydın Hüseynov, Eldar İbrahimov, Eldar Quliyev, İqbal Məmmədov, Cavanşir Paşazadə, Eldəniz Səlimovun namizədliyi irəli sürülüb.

Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin üzvlüyünə Vüqar Bayramov, Əziz Ələkbərov, Rauf Əliyev, Jalə Əliyeva, Sevinc Hüseynova, Aqil Məmmədov, İlham Məmmədov, Soltan Məmmədov, Arzu Nağıyev, Ziyad Səmədzadənin namizədliyi irəlli sürülüb.

Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin üzvlüyünə Kamilə Əliyeva, Məlahət İbrahimqızı, Kəmaləddin Qafarov, Ülvi Quliyev, Müşfiq Məmmədli, İlham Məmmədov, Soltan Məmmədov, Anatoliy Rafailov, Sədaqət Vəliyevanın namizədliyi irəlli sürülüb.

Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin üzvlüyünə Nigar Arpadarai, Tamam Cəfərova, Pərvin Kərimzadə, Rəşad Mahmudov, Ramin Məmmədov, Sevil Mikayılova, Könül Nurullayeva, Sədaqət Vəliyevanın namizədliyi irəlli sürülüb.

Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsinin üzvlüyünə Mahir Abbaszadə, Elnur Allahverdiyev, Müşfiq Cəfərov, Jalə Əhmədova, Etibar Əliyev, Ramin Həsən, Sevinc Hüseynova, Vüqar İsgəndərov, Cəbi Quliyev, Ülvi Quliyev, Könül Nurullayeva, Cavid Osmanov, Şahin Seyidzadə, Eldəniz Səlimovun namizədliyi irəlli sürülüb.

Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin üzvlüyünə Azər Badamov, Nizami Cəfərov, Sevinc Fətəliyeva, Malik Həsənov, Anar İsgəndərov, Ceyhun Məmmədov, Səttar Möhbalıyev, Cavanşir Paşazadənin namizədliyi irəlli sürülüb.

Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin üzvlüyünə Kamran Bayramov, Məzahir Əfəndiyev, Emin Hacıyev, Fəttah Heydərov, Malik Həsənov, Səbinə Xasayeva, Aqil məmmədov, Səttar Möhbalıyev. Cavid Osmanov, Tahir Rzayev, Əliabbas Salahzadənin namizədliyi irəli sürülüb.

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin üzvlüyünə Ülviyyə Ağayeva, Tamam Cəfərova, Etibar Əliyev, Kamilə Əliyeva, İsa Həbibbəyli, Afət Həsənova, Rafael Hüseynov, Anar İsgəndərov, Pərvin Kərimzadə, Eldar Quliyev, Müşfiq Məmmədli, Ceyhun Məmmədov, Aqiyə Naxçıvanlı, Şahin Seyidzadə, Fatma Yıldırımın namizədliyi irəli sürülüb.

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin üzvlüyünə Aqil Abbas, Ülviyyə Ağayeva, Novruzəli Aslanov, Əziz Ələkbərov, Jalə Əliyeva, Cavanşir feyziyev, Ülviyyə Həmzəyeva Sabir Rüstəmxanlı, Mixail Zabelinin namizədliyi irəli sürülüb.

Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin üzvlüyünə Sahib Alıyev, Nigar Arpadari, kamran Bayramov, Cavanşir Feyziyev, Tural Gəncəliyev, Ramil Həsən, Azər Kərimli, Nəsib Məhəməliyev, Ramin Məmmədov, Sevil Mikayılova, Asim Mollazadə, Rasim Musabəyov, Elman Nəsirli, Sabir Rüstəmxanlının namizədliyi irəli sürülüb.

Təklif müzakirələrdən sonra səsə qoyularaq qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.