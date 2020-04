SON DƏQİQƏ: Səudiyyə Ərəbistanına ŞİDDƏTLİ HÜCUM - İnsanlar sığınacaqlara qaçır

Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda şiddətli partlayış səsləri eşidilib.

Publika.az İxlas agentliyinə istinadən xəbər verir ki, partlayış Yəməndəki Husi üsyançılarının krallığa ballistik raket atması səbəbilə baş verib. İddialara görə, paytaxt istiqamətində azı iki ballistik raket atılıb. Krallığın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri ölkə səmasında bir mərminin hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən məhv edildiyini açıqlayıb.

Hücumdan sonra həyəcan siqnalları işə düşüb. İnsanlar sığınacaqlara yerləşib.Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

Anar Türkeş

