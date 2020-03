Əli Ağaoğlunun keçmiş sevgilisi tanışını bıçaqladı - VİDEO / FOTOLAR

İş adamı Çingiz Məsudiyəlinin qızı Hazal Məsudiyəli sevgilisi Sedat Kumaşı bıçaqlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gecə baş verib.

Ayağından bıçaq zərbəsi alan Sedat Kumaş xəstəxanada müalicə olunduqdan sonra evə buraxılıb. Hazal Məsudiyəli isə prokurorluğa aparılaraq dindirilib, ardından sərbəst buraxılıb.

H.Məsudiyəli jurnalistlərə açıqlamasında hadisəni törətmədiyini söyləyib. Faktla bağlı araşdırma davam edir.

Qeyd edək ki, H.Məsudiyəli məşhur iş adamı Əli Ağaoğlunun keçmiş sevgilisidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.