Mayami şəhəri sahillərində axtarış aparan şəxs qayanın yaxınlığından bağlama tapıb.

Milli.Az xəbər verir ki, gənc, bağlamanı açandan sonra gözlərinə inanmayıb. O, bağlamanın içərisində 110 min dolların olduğunu müşahidə edib. Təəccübünü gizlədə bilməyən şəxs hadisə barədə sosial mediada açıqlama yayıb.

Qeyd edək ki, o bundan əvvəl sahildə mobil telefon, üzük, boyunbağı və digər əşyalar tapdığını bildirib. (publika.az)

Milli.Az

