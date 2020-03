Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Facebook" sosial şəbəkəsində erməni daşnaklarının bolşeviklərlə birgə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az dövlət başçısının 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı günü ilə əlaqədar paylaşımını təqdim edir:

