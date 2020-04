"Doğduğun ev kaderindir" serialında rol alan aktrisa Demet Özdemir ilə sevgilisi, iş adamı Yaman Taciroğlu ayrılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, fevral ayından münasibətə başlayan cütlüyün sıx qrafik səbəbindən gec-gec görüşdükləri üçün aralarında soyuqluq yarandığı deyilir.

Türkiyədə koronavirusa görə karantin rejiminin başlanmasından sonra isə cütlük ayrılıq qərarı alıb.

Milli.Az

