NASA-nın uzun müddətdir üzərində çalışdığı layihədən ilk görüntülər paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, X-57 adı verilən elektrikli təyyarənin qanadında olan 18 motorun elektrikli litium dəmir batereyalardan əldə edilən enerji ilə çalışdığı bildirilib. Həmçinin qeyd edilib ki, NASA-nın bu layihədəki məqdəsi hava sektoruna girmək deyil.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.