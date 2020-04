Mərkəzi İngiltərənin paytaxtı Londonda olan məşhur italyan restoranlar şəbəkəsi "Carluccios" koronavirus səbəbindən iflas edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin özündən rəsmi açıqlama yayımlanıb. 21 il əvvəl Londonda italyan aşpaz Antonio Carluccio tərəfindən qurulan restoranlar şəbəkəsində təxminən 2 min insan çalışırdı.

Restoranlar şəbəkəsinin İngiltərə və İrlandiyada ümumilikdə 73 restoranı var idi.

Mənbə: bbc.com

