Türkiyənin Həvəskar İdman Klubları Federasiyasının Vitse-prezidenti Ahmet Karaman koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Publika.az xəbər verir ki, o, müalicə aldığı Oxmeydanı Araşdırma Xəstəxanasında virusla mübarizənin 4-cü günündə gözlərini yumub.

Xəbəri Türkiyə Futbol Federasiyası yayıb.

Zümrüd

