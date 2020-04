Sumqayıtda tibbi maska istehsalına başlanılacaq - İbrahim Məmmədov

"Pandemiya planlaşdırılmış aksiya deyil. Bu hər zaman olmur. Nəyəsə təlabat kütləvi şəkildə artırsa, o məhsul üzrə qıtlıq yaranır".

Publika.az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib: "Maskalara tələb kütləvi şəkildə artdığı üçün istehsalın buna gücü çatmır. Bir müddət əvvəl yerli maska və spirt istehsalının təşkili üçün tədbirlər görülüb. Burada əlavə dəyər vergisinin ləğv edilməsi, güzəştli kreditlər təklif edilib. Bu sahədə irəliləyiş var. Spirt məhsullarının Azərbaycan istehsalının qablaşdırılması ilə bağlı problem vardı. Hazırda bu sahədə də işlər görülür. Sumqayıtda maskaların istehsalına başlanılıb. Bu proses aprelin ilk həftəsində başa çatacaq. Avadanlıqlar quraşdırılıb, zəruri olan xammal gətirilib. Tezliklə iki və üç qatlı, bakterioloji, nano və cərrahi maskaların istehsalına başlanılılacaq. Maskaların istehsalı ilk dövrdə gündə 200 min ədəd olacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.