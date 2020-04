Ötən gün rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın doğum günü olub. Rəqqasə doğum gününü evində qonaqlıq təşkil edərək qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməkdar artist Mətanət İsgəndərli və qızı Ülkər Fatimənin evində qonaq olublar. Onlar doğum gününü birlikdə keçiriblər.

Qeyd edək ki, koronavirusla bağlı karantinə görə evdə qonaq qəbul etmək, qonaq getmək tövsiyyə olunmur.

