Taylanddan gələn bir xəbər ölən birindən də digər şəxsə koronavirus keçə biləcəyini ortaya çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, koronavirusa görə həyatını itirən şəxsdən tibb işçisinə koronavirus yoluxub. Taylandda yaşanan bu hadisə ölü bir insandan digərinə keçən ilk koronavirus yoluxma halı olaraq qeydlərə düşüb.

Qeyd edək ki, həmçinin ebola xəstəliyi də ölü insanlardan yoluxan bir xəstəlik idi.

Mənbə: Ntv.com.tr

