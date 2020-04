ABŞ kəşfiyyatı: Virus Vuhandakı bazarda yox, laboratoriyada meydana gəlib

ABŞ kəşfiyyatı dünya miqyasında epidemiyaya yol açan yeni növ koronavirusun Çində bir laboratoriyada yaranmış ola ehtimalını araşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, CNN televiziyasında yer alan xəbərə görə, ABŞ kəşfiyyat və beynəlxalq təhlükəsizlik qurumları Çinin Vuhan şəhərindəki dəniz məhsulları bazarını ziyarət edən insanlarda görüldüyü eçen bazardan yayıldığı sanılan virusun əslində Vuhandakı bir laboratoriyada səhvən meydana gəlmiş olma ehtimalı olduğunu bildirirlər.

ABŞ kəşfiyyat dairələri Çinin virusu bioloji silah olaraq yaratdığını düşünmədiklərini, fəqət laboratoriyada üzərində araşdırma aparılarkən bir səhv ya da bioloji matrealın mühafizə edilməməsi səbəbindən virusun işçilərə keçərək yayılmış ola biləcəyini qeyd edirlər.

Mənbə: cnn.com

