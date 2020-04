Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət mayın 10-dək uzadılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili keçirdiyi brifinqdə məlumat verib.

Bildirib ki, fövqəladə vəziyyətin mayın 10-dək uzadılması barədə sərəncam imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.