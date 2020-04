Aprelin 25-dən Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Dərsdən sonra" teleproqramına start verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı nazirliyin müraciətində deyilir:

"Əziz şagirdlər, bu həftədən etibarən hər şənbə saat 12:20-də "Mədəniyyət" telekanalında “Dərsdən sonra” teleproqramını izləməyi unutmayın. Burada biliyi əyləncəli öyrənməklə yanaşı incəsənətin müxtəlif növlərinə aid maraqlı tapşırıqlar sizi gözləyir.

“Dərsdən sonra”da dərsdən qalmayın".

