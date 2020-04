Azərbaycanın Gəncə şəhərində sosial eksprement keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vətəndaş yollarda xidmət aparan polis əməkdaşlarına yaxınlaşaraq pulunun olmaığını və ailəsində övladlarının ac qaldığını bildirib. Bu zaman polis əməkdaşları ona pul verərək yola salıb. Qeyd olunan görüntü gizli kamera ilə qeydə alınıb.

Polis əməkdaşlarının bu hərəkəti nümunəvi addım kimi qarşılanıb.

Qeyd edək ki, karantin günlərində polis əməkdaşları 24 saat olaraq xidmət aparır.

