Azərbaycanda icra başçısı belə tutuldu - ANBAAN VİDEO

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyevin saxlanılmasının əməliyyat görüntülərini yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatına görə, Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyevin birinci müavini Xanlar Məmmədov vasitəsilə xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar maddi yardıma ehtiyacı olan şəxslərə sosial yardım üçün ayrılan vəsaitin bir qismini hissə-hissə mənimsəməsi, habelə icra hakimiyyətinin sərəncamında olan digər vəsaitlərdən sosial yardım adı altında ayıraraq hissəsinin ona verilməsini tapşırmasına dair əsaslı şübhələr müəyyən olunub.

