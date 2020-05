Vəzifədən uzaqlaşdırıldığı və ya öldüyü deyilən Şimali Koreya lideri Kim Çen İn nəhayət ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 36 yaşlı Kim Çen İn bir fabrikin açılış mərasiminə qatılıb. Bu onun 20 gün snra qatıldığı ilk tədbir olub.

Qeyd edək ki, Şimali Koreyadan qaçan bir diplomat da açıqlamasında Kim Çen İnin ya öldüyünü, ya da ağır xəstə olduğunu demişdi.

Mənbə: haberler.com

