Kamerası açıq olan və iclasın başladığının fərqində olmayan Devid Benson 30 saniyə müddətinə alt paltarda kitabların tozunu alarkən görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir dönəm millət vəkili və 2004-cü ildə nazir olan Benson iclasa bilərək belə qatılmadığını və videonu izləyənləri əyləndirdiyi üçün məmnun olduğunu deyib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.