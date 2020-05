Müxtəlif qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə keçirilən təlimlər davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, keçirilən genişmiqyaslı təlimin niyyətinə uyğun olaraq raket-artilleriya bölmələri daimi dislokasiya məntəqələrini həyəcan siqnalı ilə tərk edərək təyin edilmiş marşrutlarla hərəkət edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.