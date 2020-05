"Tv8" kanalının sahibi və Türkiyənin ən zəngin iş adamlarından biri Acun İlicalı Avropada futbol klubu sahibi olacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, Acun İlicalının Avropada bir futbol klubu alacağam" açıqlamasından sonra bu klubun Hollandiyanın "Fortuna Sittard" olduğu idda edilmişdi. Artıq bununla bağlı rəsmi açıqlama da verilib.



Hollandiyanın aşağı liqasında mübarizə aparan klubun prezidenti Işıtan Gün rəsmi açıqlama verərək Acun İlicalı ilə danışıqlar apardığını qeyd edib.



Mənbə: Haber7

