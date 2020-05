Mingəçevir şəhərində avtomobilin insanlara çırpılması nəticəsində 13 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 10-u uşaqdır.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib.



"9 nəfər ambulator yardım göstərilərək evə buraxılıb. Xəstəxanada 4 nəfər saxlanılıb. Onlardan 2-nin vəziyyəti ağırdır, kəllə-beyin travması alıblar. Digər ikisinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir", - deyə məlumatda qeyd olunub.





