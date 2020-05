Mərkəzi Afrika Respublikasında koronavirusdan ilk ölüm qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, ölkədə 552 nəfər virusa yoluxub, onlardan 18-i sağalıb, 1 nəfər ölüb.



